Fenerbahçe'de yine aynı sendrom

Galatasaray puan kaybetmiş, sarı-lacivertliler ateş hattındaki rakibine karşı 2 farklı öne de geçmişti. İstanbulspor önce 2-2 yaptı. 90 artı 6'daki golle Fenerbahçe galibiyete veda ederken puan farkı bitime altı maç kala dörde inmek yerine altıda kaldı. Tribünlerin hayal kırıklığı sahaya yansıdı. Taraftar ile takım arasındaki uçurum arttı.Ezeli rakipler son yıllarda Ülker Stadı'nda yenilmek bir yana tarihi galibiyetler almaya başladı. Fenerbahçe, bu sezon da iç sahada en çok gol yiyen 7 takımdan biri. Küme düşmeye aday üç takımı da yenemedi.2014-15'te 1-1'lik Kayseri Erciyesspor beraberliği (Hocası Fatih Tekke'ydi), 2017-18'de 3-2'lik Akhisarspor yenilgisi (Hocası Okan Buruk'tu) ve 2020-21 sezonundaki 2-1'lik Sivasspor mağlubiyeti üç şampiyonluğa mal oldu. Üç maç da Kadıköy'deydi.Fenerbahçe, kupasız geçen dokuz yılda üst üste iki sezon aynı teknik adamla çalışmadı. Son şampiyonluktan bu yana, emanetçilerle birlikte 12 farklı hoca görev aldı. Pereira ve İsmail Kartal iki kez takımı çalıştırdı.