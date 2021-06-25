Fenerbahçe'de yıllık aidat gerginliği

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında gerginlik yaşandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yıllık aidat gerginliği
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25 Haziran 2021 20:16
Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında kongre üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

Genel kurul divan başkanı Vefa Küçük, bazı kongre üyelerinin yıllık aidatın 50 liradan 500 liraya çıkarılması isteğini dile getirdi.

Daha sonra yapılan oylamada yıllık aidatın 500 liraya çıkarılması oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine tribünde yer alan kongre üyeleri arasında gerginlik çıktı. Başkan Ali Koç, tribüne giderek kongre üyeleriyle konuştu ve gerginlik büyümeden önlendi.








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