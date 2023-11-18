Fenerbahçe'de yıldızlardan müjdeli haber

Geride oyunu başlatma konusunda Djiku üzerinden giden teknik direktör İsmail Kartal'ı tecrübeli stoperin iyileşmesi sevindirdi. Takımla çalışmalara başlayan Ganalı futbolcu, 26 Kasım tarihinde oynanacak Karagümrük karşılaşmasında takımdaki yerini alacak. Kartal'ın yüzünü güldüren bir diğer oyuncu da orta sahanın kalbi durumundaki Fred oldu.

Oyunun hem savunma hem de hücum yönünde takıma büyük katkı sağlayan Brezilyalı futbolcu Fred, fiziki açıdan istenilen seviyeye gelmek için çaba harcıyor. Bu futbolcunun da Karagümrük'e karşı görev yapması bekleniyor.