Fenerbahçe'de yıldızlardan müjdeli haber

Fenerbahçe'ye sakat futbolcularından müjdeli haber geldi. Sakatlığını atlatan Djiku, Fred ve King, 26 Kasım'daki Fatih Karagümrük maçında hazır bir halde sahada olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de yıldızlardan müjdeli haber
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18 Kasım 2023 09:35
Son güncelleme 18 Kasım 2023 11:42
Fenerbahçe, 3 günlük aranın ardından önceki akşam yaptığı antrenmanla Karagümrük maçının hazırlıklarına başlamıştı. Kanarya, Cuma günü yaptığı idmanla provalara devam etti.

Sıkı şekilde çalışıyorlar

Milli ara, Fenerbahçe için tam zamanında geldi. Peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle birçok oyuncu son dönemde takımı yalnız bırakmak zorunda kalmıştı. Samandıra'da bugünlerde yıldızların dönmesi için adeta yoğun terapi uygulanıyor. Cengiz Ünder, iyileşip ara öncesi maçların son bölümlerinde süre almaya başlamıştı. Ancak henüz kondisyon ve fiziksel anlamda hazır olmayan yıldız futbolcu Milli Takım'dan affını istedi. Cengiz, arkadaşlarının seviyesine ulaşmak için Samandıra'da sıkı bir şekilde çalışıyor. Sakatlığını atlatan isimlerden Joshua King, bireysel saha idmanlarına başladı. 

Djiku, Kartal'ı sevindirdi

Geride oyunu başlatma konusunda Djiku üzerinden giden teknik direktör İsmail Kartal'ı tecrübeli stoperin iyileşmesi sevindirdi. Takımla çalışmalara başlayan Ganalı futbolcu, 26 Kasım tarihinde oynanacak Karagümrük karşılaşmasında takımdaki yerini alacak. Kartal'ın yüzünü güldüren bir diğer oyuncu da orta sahanın kalbi durumundaki Fred oldu.

Fred'den de iyi haber

Oyunun hem savunma hem de hücum yönünde takıma büyük katkı sağlayan Brezilyalı futbolcu Fred, fiziki açıdan istenilen seviyeye gelmek için çaba harcıyor. Bu futbolcunun da Karagümrük'e karşı görev yapması bekleniyor.

Serdar Aziz ve Becao'nun tedavisi sürüyor

Ayak bileğinden artroskopi olan Serdar Aziz'in ise iki hafta içinde sahaya ineceği öğrenildi. Hamstring grubunda tendonu kopan ve operasyon geçiren Becao'nun tedavi süreci olumlu bir şekilde ilerliyor. Sambacı'nın en iyi senaryoyla ocak ayının ortasında formasına kavuşması bekleniyor. 



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