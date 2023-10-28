Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rotasyon yapılmasına rağmen galibiyet serisine devam ediyor. İsmail Kartal önderliğinde, Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Lacivertli ekipte, yıldızlar, üst üste 19 maçta galip gelmek için Pendikspor mücadelesinde yeniden sahada olacak.
KADRO DEĞİŞİYOR
Konferans Ligi Elemeleri'nde 7'de 7, Süper Lig'de 9'da 9 ve Konferans Ligi H Grubu'nda 3'te 3'le toplamda 19 maçın tamamını kazanarak rüya gibi bir sezon başlangıcı yapan Fenerbahçe, bu kadroda sürekli rotasyon yapmasına rağmen başardı. İsmail Kartal, elindeki kadroyu müthiş şekilde kullanarak sahip olduğu oyuncuların büyük bölümünden yararlandı. Şu an takımda olan 19 farklı oyuncudan skor katkısı alındı. Ludogorets maçında ilk 11'de 6 değişiklikle sahaya çıkan Fenerbahçe'de kadro bir kez daha değişiyor.
MUHTEMEL 11
Sarı-Lacivertliler yarın Süper Lig'de Pendikspor deplasmanına çıkacak. Dominik Livakovic, Ludogorets karşısında İrfan Can Eğribayat'a verdiği eldivenleri geri almaya hazırlanıyor. Sakatlanan Djiku'nun yerine Oosterwolde'nin stopere geçmesi bekleniyor. İsmail Kartal, sol beki ise Ferdi'ye bırakacak. Orta sahada İsmail Yüksek ve Szymanski formalarına büyük ihtimalle kavuşacak. Hücum hattında ise Batshuayi ile Kent'in yerlerini Dzeko ve İrfan Can Kahveci'ye bırakmalarına kesin gözüyle bakılıyor.
KADRO DEĞİŞİYOR
Konferans Ligi Elemeleri'nde 7'de 7, Süper Lig'de 9'da 9 ve Konferans Ligi H Grubu'nda 3'te 3'le toplamda 19 maçın tamamını kazanarak rüya gibi bir sezon başlangıcı yapan Fenerbahçe, bu kadroda sürekli rotasyon yapmasına rağmen başardı. İsmail Kartal, elindeki kadroyu müthiş şekilde kullanarak sahip olduğu oyuncuların büyük bölümünden yararlandı. Şu an takımda olan 19 farklı oyuncudan skor katkısı alındı. Ludogorets maçında ilk 11'de 6 değişiklikle sahaya çıkan Fenerbahçe'de kadro bir kez daha değişiyor.
MUHTEMEL 11
Sarı-Lacivertliler yarın Süper Lig'de Pendikspor deplasmanına çıkacak. Dominik Livakovic, Ludogorets karşısında İrfan Can Eğribayat'a verdiği eldivenleri geri almaya hazırlanıyor. Sakatlanan Djiku'nun yerine Oosterwolde'nin stopere geçmesi bekleniyor. İsmail Kartal, sol beki ise Ferdi'ye bırakacak. Orta sahada İsmail Yüksek ve Szymanski formalarına büyük ihtimalle kavuşacak. Hücum hattında ise Batshuayi ile Kent'in yerlerini Dzeko ve İrfan Can Kahveci'ye bırakmalarına kesin gözüyle bakılıyor.