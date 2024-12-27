Fenerbahçe'de yıldız isimler hayal kırıklığı yaşattı

Mutlak şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun ilk bölümünde geçen yılı aratan Fenerbahçe, kendi performansından 7, lider Galatasaray'dan ise 8 puan fark yedi.
Oluşan tabloda Jose Mourinho yönetiminde performansları geriye giden yıldızların etkisi ise oldukça dikkat çekiyor. İşte yıldızların son iki sezondaki temmuz-aralık karneleri…
İSMAİL YÜKSEK
Jesus'la kendisini kanıtlayan, İsmail Kartal'la performansını zirveye çıkaran Yüksek, Mou ile kayıpları oynayanlardan. İlk 11'deki yerini kaybeden İsmail de geçen yılın aksine bu sezon skor katkısı veremeyen oyunculardan.
CENGİZ ÜNDER
Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Cengiz, Mou ile de hayal kırıklığı yaşattı. Geçen sezon 13 maçta 1 gol-2 asist üreten tecrübeli oyuncu bu yıl sadece 5 kez forma giyebildi, skor katkısı veremedi.
İRFAN CAN KAHVECİ
İsmail Kartal'la kariyer sezonunu yaşayan milli yıldız, Mourinho ile umduğunu bulamadı. Geçen yılın ilk bölümünde tüm kulvarlarda 28 maça çıkan İrfan Can'ın 10 gol-7 asistlik performansı bu yıl 21 maçta 1 gol-2 asiste düştü.
FRED
Brezilyalı yıldız geçen sezonun aynı dönemine göre skor katkısını arttırdı. Ancak Mourinho'nun Kartal'dan farklı taktiğinde oyuna etkisi gözle görülür derecede azalan Fred'in istikrarsızlığı, takımın da geri gitmesine etken oldu.
OSAYI
Sakatlıklardan çeken bir diğer isim olan Osayi de istikrarını kaybetti. Geçen sezonun ilk bölümünde 6 kez skora katkı yapan Nijeryalı, bu yıl 1 asistte kaldı.
TADIC
SAĞ kanada geçen Tadic, geçen yıla benzer skor katkısı vermeyi sürdürüyor. Ancak Sırp yıldızın Ferdi ile kurduğu bağı Mert ve Osayi ile kuramaması takıma olumsuz yansıyor.
SZYMANSKI
Geçen sezona harika bir başlangıç yapan Polonyalı orta saha 28 maçta 11 gol, 10 asistle 'double-double' istatistikleri yakalamıştı. Mourinho vazgeçilmezi olan Szymanski hücumda köreldi, 26 maçta sadece 2 gol ve 5 asist üretebildi.
Oluşan tabloda Jose Mourinho yönetiminde performansları geriye giden yıldızların etkisi ise oldukça dikkat çekiyor. İşte yıldızların son iki sezondaki temmuz-aralık karneleri…
İSMAİL YÜKSEK
Jesus'la kendisini kanıtlayan, İsmail Kartal'la performansını zirveye çıkaran Yüksek, Mou ile kayıpları oynayanlardan. İlk 11'deki yerini kaybeden İsmail de geçen yılın aksine bu sezon skor katkısı veremeyen oyunculardan.
CENGİZ ÜNDER
Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Cengiz, Mou ile de hayal kırıklığı yaşattı. Geçen sezon 13 maçta 1 gol-2 asist üreten tecrübeli oyuncu bu yıl sadece 5 kez forma giyebildi, skor katkısı veremedi.
İRFAN CAN KAHVECİ
İsmail Kartal'la kariyer sezonunu yaşayan milli yıldız, Mourinho ile umduğunu bulamadı. Geçen yılın ilk bölümünde tüm kulvarlarda 28 maça çıkan İrfan Can'ın 10 gol-7 asistlik performansı bu yıl 21 maçta 1 gol-2 asiste düştü.
FRED
Brezilyalı yıldız geçen sezonun aynı dönemine göre skor katkısını arttırdı. Ancak Mourinho'nun Kartal'dan farklı taktiğinde oyuna etkisi gözle görülür derecede azalan Fred'in istikrarsızlığı, takımın da geri gitmesine etken oldu.
OSAYI
Sakatlıklardan çeken bir diğer isim olan Osayi de istikrarını kaybetti. Geçen sezonun ilk bölümünde 6 kez skora katkı yapan Nijeryalı, bu yıl 1 asistte kaldı.
TADIC
SAĞ kanada geçen Tadic, geçen yıla benzer skor katkısı vermeyi sürdürüyor. Ancak Sırp yıldızın Ferdi ile kurduğu bağı Mert ve Osayi ile kuramaması takıma olumsuz yansıyor.
SZYMANSKI
Geçen sezona harika bir başlangıç yapan Polonyalı orta saha 28 maçta 11 gol, 10 asistle 'double-double' istatistikleri yakalamıştı. Mourinho vazgeçilmezi olan Szymanski hücumda köreldi, 26 maçta sadece 2 gol ve 5 asist üretebildi.