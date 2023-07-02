Fenerbahçe'de yerli yıldızlar hazır!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin başlamasıyla beraber yerli oyuncuların önemi de artacak.
2021-22 sezonunda Kartal'la çalışan yerli futbolcular da farklı bir heyecan duyuyor. Jorge Jesus döneminde ilk 11'den uzak kalan bazı isimler için ayrıca yeni bir dönem başlayacak.
Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, İsmail Yüksek ve Serdar Aziz gibi isimler başta olmak üzere birçok futbolcu İsmail Kartal'ın gözüne girmeye çalışacak.
Özellikle Rusya kampındaki antrenman ve maçlardaki performanslar belirleyici olacak. 8+3 yerli kuralının da Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında uygulanacak olmasından dolayı yerli oyuncular önem kazanıyor. Daha önce İsmail Kartal idaresinde Mert Hakan, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Ferdi ve Serdar Dursun gibi yerli isimler ilk 11'in değişilmezi olmuştu.
2021-22 sezonunda Kartal'la çalışan yerli futbolcular da farklı bir heyecan duyuyor. Jorge Jesus döneminde ilk 11'den uzak kalan bazı isimler için ayrıca yeni bir dönem başlayacak.
Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, İsmail Yüksek ve Serdar Aziz gibi isimler başta olmak üzere birçok futbolcu İsmail Kartal'ın gözüne girmeye çalışacak.
Özellikle Rusya kampındaki antrenman ve maçlardaki performanslar belirleyici olacak. 8+3 yerli kuralının da Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında uygulanacak olmasından dolayı yerli oyuncular önem kazanıyor. Daha önce İsmail Kartal idaresinde Mert Hakan, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Ferdi ve Serdar Dursun gibi yerli isimler ilk 11'in değişilmezi olmuştu.
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