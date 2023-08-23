Fenerbahçe'de yerli oyunculara zam!

Fenerbahçe, yapılan transferler sonrası takımdaki yerli oyuncular için harekete geçti. Takımdaki maaş dengesi arasında uçurum olmasını istemeyen sarı-lacivertli yönetim yerli oyunculara zam kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yerli oyunculara zam!
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23 Ağustos 2023 14:45
Fenerbahçe, kadrosundaki yerli oyunculara zam yapmaya hazırlanıyor.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertli takımda bazı yerli oyuncuların maaşları ile yeni transferler arasındaki maaşlar arasında büyük bir fark ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk için yerli oyuncuların da çok önemli olduğuna dikkat çekerek yerli oyunculara zam yapılması talimatını verdi.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de yerli oyuncuların yıllık ücretlerinde, mağdur olmamaları için düzenleme yapılacak.




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