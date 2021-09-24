Fenerbahçe'de yenilerden siftah

Fenerbahçe'nin iki yeni transferi dün asistlerle öne çıktı. Diego Rossi, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı asist ile sarı-lacivertli forma ile ilk kez skora katkıda bulundu. 60'ıncı dakikada yerini Berisha'ya bırakan Rossi bu sürede 37 kez topla buluşurken, kaleye tek şut denemesinde isabet bulsa da gol yapamadı. Tek ortasını da Ferdi golle bitirdi. Berisha da oyuna girdikten 5 dakika sonra Mesut Özil'e yaptığı asist ile F.Bahçe'nin rahatlamasını sağlayan isimlerden biri oldu.Ferdi Kadıoğlu bu sezon ligde 6 maçta 2 gol ve 2 asiste ulaşarak 4 kez skora katkı yaptı. Üstelik teknik direktör Pereira tarafından sol kanat beki oynamasına rağmen. Portekizli teknik adam ile kendini aşan genç futbolcu geçen sezon ise 30 maçta sadece 1 gol ve 2 asist üretebilmişti.