Fenerbahçe'de yenilerden sadece Serdar Dursun'un lisansı çıktı

Fenerbahçe'de yeni transferlerden yalnızca Serdar Dursun'un lisansı çıkarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de yenilerden sadece Serdar Dursun'un lisansı çıktı
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14 Ağustos 2021 16:55
Fenerbahçe, sezon öncesi şu ana dek 5 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-lacivertliler, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker, Serdar Dursun ve Min-Jae Kim'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi ise bu isimlerden şu ana dek sadece Serdar Dursun'un lisansı çıkarıldı.

Sarı-lacivertlilerde diğer oyuncuların ise Adana Demirspor deplasmanında oynaması için maç saatine kadar lisanslarının TFF listesine eklenmesi gerekiyor


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