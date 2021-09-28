Fenerbahçe'de yeniler ısınıyor

Fenerbahçe'de Giresunspor maçında ilk asistlerini yapan Rossi ve Berisha, Hatay deplasmanındaki performanslarıyla taraftarı hayli memnun ettiler.
Rossi ilk gol sevincini Hatay'da yaşadı. Berisha da önemli fırsatlar yakalayıp yakında gol perdesini açacağını gösterdi.
Pereira ve ekibinin, Berisha'nın yardımcı santrfor rolündeki performansından memnun olduğu kaydedildi. Alman golcünün, takım savunmasına katkı yaptığı düşünülürken, kritik paslarla takımı hücuma kaldırması olumlu karşılandı.
Rossi ilk gol sevincini Hatay'da yaşadı. Berisha da önemli fırsatlar yakalayıp yakında gol perdesini açacağını gösterdi.
Pereira ve ekibinin, Berisha'nın yardımcı santrfor rolündeki performansından memnun olduğu kaydedildi. Alman golcünün, takım savunmasına katkı yaptığı düşünülürken, kritik paslarla takımı hücuma kaldırması olumlu karşılandı.