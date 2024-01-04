Fenerbahçe'de yeniden Serdar Dursun ihtimali

Fenerbahçe'de santrfor oyuncularından Umut Nayir'in takımdan ayrılması halinde Sarı-lacivertli ekip rotasını eski golcüsü Serdar Dursun'a çevirecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yeniden Serdar Dursun ihtimali
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04 Ocak 2024 13:14
Fenerbahçe'de ezon başında Karagümrük'ün yolunu tutan Serdar Dursun'un devre arasında geri dönme ihtimali ortaya çıktı.

Eyüpspor'dan transfer edilen Umut Nayir'in gol katkısı verememesi, süre bulduğu dakikanın ise 150 dakikanın altında kalması nedeniyle ayrılma durumunun ortaya çıkması Fenerbahçe'yi yerli forvet arayışına itti.

UMUT GİDERSE ROTA SERDAR

Konyaspor'un teklif yaptığı Umut Nayir, daha fazla şans bulabilmek adına bu öneriyi kabul ederse teknik direktör İsmail Kartal, Serdar Dursun'un dönüşünü talep edecek.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe kariyerinin en verimli dönemini İsmail Kartal'la yaşayan Serdar'ın da bu seçeneğe son derece sıcak baktığı gelen haberler arasında. 

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