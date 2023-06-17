Fenerbahçe'de yeniden Morelos iddiası!

İskoç basını, Fenerbahçe'nin de içinde olduğu 5 takımın Rangers'tan ayrılan Alfredo Morelos'u istediğini yazdı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de yeniden Morelos iddiası!
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17 Haziran 2023 14:42
Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk için iddialı kadro kurmak adına transfer çalışmalarına başladı.  

Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe için yine İskoç ekibinden bir isim daha gündeme geldi.

İskoç basınında yapılan haberlere göre Alfredo Morelos için Fenerbahçe'nin de içinde bulunduğu 5 kulübün ilgisi olduğu yazıldı.

Bu takımlar arasında İspanyol ekibi Sevilla ile İngiliz temsilcisi Everton da var. Ancak mali anlamda oyuncuya daha iyi şart sunan kulübün Fenerbahçe olduğu belirtildi. 

Kolombiyalı golcü bu sezon Rangers ile 45 maçta 12 gol 7 asist kaydetti. 


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