Fenerbahçe'de yeniden Livaja sesleri

Transferde bu kez az ama nokta atışı hamleler yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de yeniden Marko Livaja sesleri yükseliyor.



Müzmin sakat olan Diego Perotti'nin yerine arayışlarını sürdüren Sarı- Lacivertliler Hırvat yıldızla masaya oturdu. Yönetimin geçen sezon başında da gündemde yer alan Livaja'nın menajeriyle temas sağladığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre 27 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık resmi teklif iletildi.



SEZON SONUNA KADAR İMZA ATTI



Ara transfer döneminde Yunan kulübü AEK'dan ayrılan ve sezon sonuna kadar Hırvat ekibi Hajduk Split'le anlaşan Marko Livaja'nın sözleşmesi 31 Haziran tarihinde sona erecek. Fenerbahçe yönetiminin bonservisi elinde olacağı için Hırvat yıldızın transferine oldukça sıcak baktığı ifade ediliyor.



14 MAÇTA TAM 9 GOLE KATKI



Sağ kanatta ve forvette de görev yapabilen Livaja, Hajduk formasıyla 14 maçta 5 gol ve 6 asistlik çok etkili bir performans ortaya koydu. Yıldız futbolcu 4 kez de Hırvatistan Milli Takımı'nda görev yaparken hiç gol atamadı.







