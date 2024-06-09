Fenerbahçe'de yeniden Joaquin Correa!

Gelecek sezon için kadro yapılanmasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan basını, Sarı-Lacivertliler'in bonservisi Inter'de olan Joaquin Correa'yı kadrosuna katmak için düğmeye basacağını duyurdu.
INTER'DE YERİ YOK
Çizme basınındaki haberde; Marsilya'da kiralık forma giyen Correa, sözleşmesi bittikten sonra Inter'e dönecek. Teknik patron Inzaghi'nin Tangocu'yu gelecek sezon kadroda düşünmediği ifade edildi. Daha önce de 29 yaşındaki oyuncu ile ilgilenen Fenerbahçe'nin, Correa'yı renklerine bağlamak için hamle yapmayı planladığı belirtildi.
SKOR ÜRETEMEDİ
Ayrıca Inter'in, 27.3 milyon Euro'ya aldığı futbolcuyu satmayı düşündüğü hatırlatıldı. Inter formasıyla oynadığı 77 karşılaşmada 10 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Correa, Marsilya'da ise 15 maçta gol ya da asist katkısı yapmayı başaramadı.
İtalyan Kulübü'nün, gözden düşen futbolcu için 8 milyon Euro talep ettiği ve Fenerbahçe'nin bu rakamı ödemeye sıcak bakmadığı da dile getirildi. Forvet arkası, sol kanat ve santrforda oynayabilen Correa'nın Inter ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
INTER'DE YERİ YOK
Çizme basınındaki haberde; Marsilya'da kiralık forma giyen Correa, sözleşmesi bittikten sonra Inter'e dönecek. Teknik patron Inzaghi'nin Tangocu'yu gelecek sezon kadroda düşünmediği ifade edildi. Daha önce de 29 yaşındaki oyuncu ile ilgilenen Fenerbahçe'nin, Correa'yı renklerine bağlamak için hamle yapmayı planladığı belirtildi.
SKOR ÜRETEMEDİ
Ayrıca Inter'in, 27.3 milyon Euro'ya aldığı futbolcuyu satmayı düşündüğü hatırlatıldı. Inter formasıyla oynadığı 77 karşılaşmada 10 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Correa, Marsilya'da ise 15 maçta gol ya da asist katkısı yapmayı başaramadı.
İtalyan Kulübü'nün, gözden düşen futbolcu için 8 milyon Euro talep ettiği ve Fenerbahçe'nin bu rakamı ödemeye sıcak bakmadığı da dile getirildi. Forvet arkası, sol kanat ve santrforda oynayabilen Correa'nın Inter ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.