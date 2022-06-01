Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Fenerbahçe'den yine ses getirecek bir hamle geldi.



Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadronun çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Avrupa'nın dev kulüplerinin peşinde olduğu genç yıldız için harekete geçti.



Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler gibi isimlerin parlaması sonrası Fenerbahçe yönetimi genç isimlere yatırım yapmaya devam etti. Son dönemde İsak Vural ve Jin-ho ho gibi genç yıldızlar kadroya dahil edildi. Çağatay Kurukalıp ve Arda Kurtulan'ın dışında altyapıda da dikkat çeken isimler forma giyiyor.



YENİ HEDEF EMRE TEZGEL



Fenerbahçe'nin yeni hedefi ise Emre Tezgel. 16 yaşındaki Türk yıldız için harekete geçen sarı-lacivertliler, Stoke City ile bir görüşme gerçekleştirdi. Stoke City U18 takımında forma giyen Türk yıldızın da Fenerbahçe'ye gelmek istediği belirtildi.



ADINI TARİHE YAZDIRDI



Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada forma giyen Emre Tezgel, 14 gol atarken 1 de asiste imza attı. Genç yıldız Ocak ayında Stoke City'deki performansıyla kulüp tarihine geçti. İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda Stoke City, Leyton Orien ile karşılaştı.



Stoke City adına 84. dakikada Wright-Phillips'in yerine oyuna giren Türk asıllı futbolcu Emre Tezgel, adını tarihe yazdırdı. 16 yaşındaki forvet Tezgel, Stoke City tarihinde en genç forma giyen oyuncu unvanına sahip oldu.



İNGİLİZ DEVLERİ DE YAKINDAN İZLİYOR



Oyun stili olarak Harry Kane'e benzetilen Emre Tezgel'i İngiliz devleri de yakından izliyor. Chelsea, Manchester City ve Manchester United gibi devler yıldız ismi kadrosuna katmayı planlıyor.



















