Fenerbahçe'de yeni transferlerin forma savaşı

Fenerbahçe'de Mergim Berisha, Max Meyer ve Diego Rossi'nin transferiyle birlikte forma savaşı var.

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Fenerbahçe'de yeni transferlerin forma savaşı
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05 Eylül 2021 14:46
Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Mergim Berisha, Max Meyer ve Diego Rossi'nin transferiyle birlikte forma savaşı iyice kızıştı. Bu durumun takımın performansını daha da yukarı taşıyacağı belirtiliyor.

Fizik olarak iyi görünen Berisha, Diego Rossi ve Meyer'in Sivas kadrosunda yer alması bekleniyor. İlk 11 konusunda kararı ise Pereira verecek.


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