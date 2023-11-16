Fenerbahçe'de ara dönem için transfer çalışmalarını sürdürürken, teknik heyet ve yönetim kadrodaki bazı oyuncuların iyi oldukları dönemdeki performanslarına dönmeleri halinde katkı sağlayacağını düşünüyor.
Sezona istediği gibi başlayamayan ya da sakatlıktan istenilen seviyede dönemeyen isimlerin ise Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Miguel Crespo ve Miha Zajc olduğu öğrenildi.
CENGİZ ÜNDER: Yaz döneminde 15 milyon euro gibi yüksek bir bedelle kadroya katılan milli futbolcu yaşadığı sakatlığın ardından çok az şans bulurken, eski kalitesini gösteremedi. Trendyol Süper Lig'de 5 maçta 112, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 3 karşılaşmada sadece 62 dakika süre alan Cengiz skor katkısı veremedi.
MERT HAKAN YANDAŞ: 5'i ilk 11 olmak üzere bu sezon lig ve Avrupa'da 11 maçta 503 dakika şans bulan milli futbolcu, bir asist yaptı. Son maçına 5 Ekim'de Spartak Trnava deplasmanında çıkan Mert Hakan, bunun ardından uzun süreli bir sakatlık yaşadı.
MIGUEL CRESPO: Fred'in sakatlığının ardından düzenli şans bulan ve İsmail Kartal'ın rotasyon döneminde forma verdiği tecrübeli futbolcu, 629 dakikada bir kez ağları havalandırdı. Özellikle Jorge Jesus döneminde formunun zirvesine çıkan Crespo'nun, birçok kulüp ile adı geçmişti.
MIHA ZAJC: Fenerbahçe'de performansı en çok sorgulanan isim olan tecrübeli futbolcu, yaz döneminde yaşadığı sakatlık nedeniyle istediği gibi bir kamp dönemi geçiremedi. Bunun sıkıntısını yaşayan Zajc 11 maçta 745 dakika şans bulurken, 2 golle skor katkısı verdi.
Sezona istediği gibi başlayamayan ya da sakatlıktan istenilen seviyede dönemeyen isimlerin ise Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Miguel Crespo ve Miha Zajc olduğu öğrenildi.
CENGİZ ÜNDER: Yaz döneminde 15 milyon euro gibi yüksek bir bedelle kadroya katılan milli futbolcu yaşadığı sakatlığın ardından çok az şans bulurken, eski kalitesini gösteremedi. Trendyol Süper Lig'de 5 maçta 112, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 3 karşılaşmada sadece 62 dakika süre alan Cengiz skor katkısı veremedi.
MERT HAKAN YANDAŞ: 5'i ilk 11 olmak üzere bu sezon lig ve Avrupa'da 11 maçta 503 dakika şans bulan milli futbolcu, bir asist yaptı. Son maçına 5 Ekim'de Spartak Trnava deplasmanında çıkan Mert Hakan, bunun ardından uzun süreli bir sakatlık yaşadı.
MIGUEL CRESPO: Fred'in sakatlığının ardından düzenli şans bulan ve İsmail Kartal'ın rotasyon döneminde forma verdiği tecrübeli futbolcu, 629 dakikada bir kez ağları havalandırdı. Özellikle Jorge Jesus döneminde formunun zirvesine çıkan Crespo'nun, birçok kulüp ile adı geçmişti.
MIHA ZAJC: Fenerbahçe'de performansı en çok sorgulanan isim olan tecrübeli futbolcu, yaz döneminde yaşadığı sakatlık nedeniyle istediği gibi bir kamp dönemi geçiremedi. Bunun sıkıntısını yaşayan Zajc 11 maçta 745 dakika şans bulurken, 2 golle skor katkısı verdi.