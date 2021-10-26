Fenerbahçe'de yeni transferler suskun!

Fenerbahçe'nin hücum hattına transfer ettiği yeni isimler, henüz beklentileri karşılayamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yeni transferler suskun!
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26 Ekim 2021 11:27
Bu sezon öncesi Fenerbahçe'de beklentilerin en yüksek olduğu transferlerden biri forvet transferiydi. Fakat beklenilen performansın altında kalan Mergimh Berisha ve Serdar Dursun'dan verim alamayan sarı lacivertli takım gol yollarında etkisiz kaldı.

Bu sezon sarı lacivertli taraftarların beklentilerin en yüksek olduğu transferlerden olan Berisha, beklenildiği performansın altında kalarak gol yollarında sıkıntı yaşarken Serdar Dursun ise sakatlık nedeniyle sezonu geç açtı.

Serdar, 5 maçta 1, Berisha ise 8 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısındaki performansıyla takımın önemli silahlarından olan Valencia ise 13 karşılaşmada 7 gol atıp 3 de asist yaptı.

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