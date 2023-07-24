Fenerbahçe'de yeni transferler sahaya çıkıyor

İddialı transferlerle yenilenen kadrosuyla 2024 model Fenerbahçe ilk resmi maçı için çarşamba akşamı sahaya iniyor.
Ülker Stadı'nda Konferans Ligi ilk maçında Zimbru Chisinau'yu konuk edecek olan Kanarya'da yeni transferler de ilk kez taraftarların huzuruna çıkacaklar. Geçtiğimiz sezonu Jorge Jesus'la ikinci tamamlandıktan sonra başkan Ali Koç'un kararıyla İsmail Kartal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe yepyeni kadrosuyla açılışı yapacak.
YENİLER SAHAYA ÇIKIYOR
Kadrosunu Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Rodrigo Becao ile takviye eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Becao hariç tüm yenileri sahaya sürmesi bekleniyor.
KALEDE ALTAY OLACAK
Altay'ın yeniden kaleye geçeceği Kanarya'da sağ bekte Ferdi, stoperde Djiku-Luan Peres, sol bekte ise Oosterwolde, orta sahada Crespo, Szymanski, Mert Hakan hücum hattında ise Tadic, Kent (Batshuayi) Dzeko'nun oynaması bekleniyor.
Ülker Stadı'nda Konferans Ligi ilk maçında Zimbru Chisinau'yu konuk edecek olan Kanarya'da yeni transferler de ilk kez taraftarların huzuruna çıkacaklar. Geçtiğimiz sezonu Jorge Jesus'la ikinci tamamlandıktan sonra başkan Ali Koç'un kararıyla İsmail Kartal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe yepyeni kadrosuyla açılışı yapacak.
YENİLER SAHAYA ÇIKIYOR
Kadrosunu Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Rodrigo Becao ile takviye eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Becao hariç tüm yenileri sahaya sürmesi bekleniyor.
KALEDE ALTAY OLACAK
Altay'ın yeniden kaleye geçeceği Kanarya'da sağ bekte Ferdi, stoperde Djiku-Luan Peres, sol bekte ise Oosterwolde, orta sahada Crespo, Szymanski, Mert Hakan hücum hattında ise Tadic, Kent (Batshuayi) Dzeko'nun oynaması bekleniyor.