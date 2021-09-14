Fenerbahçe'de yeni transferler: "Bize biraz zaman verin"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mergim Berisha ve Diego Rossi, Sivas maçına ilk 11'de başladı. Meyer ise 73'te oyuna dahil oldu. 3 oyuncu da performansıyla vasatı aşamadı. Beklentilerin farkında olduklarını belirten yeni yıldızlar zamana ihtiyacı olduklarını belirttiler.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de yeni transferler: 'Bize biraz zaman verin'
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14 Eylül 2021 09:54
Mërgim Berisha
Mërgim Berisha
Fenerbahçe
Sarı-Lacivertliler'in yeni transferlerinden Mergim Berisha ve Diego Rossi, Sivas maçına ilk 11'de başladı. Meyer ise 73'te oyuna dahil oldu. 3 oyuncu da performansıyla vasatı aşamadı.

Beklentilerin farkında olduklarını belirten yeni yıldızlar, "Uyum için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu konuda hocamızdan ve arkadaşlarımızdan büyük destek alıyoruz. Kısa sürede biz de katkı sağlamaya başlayacağız" yorumunu yaptı.

Berisha, Rossi ve Meyer, müthiş destekleri için taraftara da ayrıca teşekkür etti. 

 

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