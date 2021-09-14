Fenerbahçe'de yeni transferler: 'Bize biraz zaman verin'

Sarı-Lacivertliler'in yeni transferlerinden Mergim Berisha ve Diego Rossi, Sivas maçına ilk 11'de başladı. Meyer ise 73'te oyuna dahil oldu. 3 oyuncu da performansıyla vasatı aşamadı.Beklentilerin farkında olduklarını belirten yeni yıldızlar,yorumunu yaptı.Berisha, Rossi ve Meyer, müthiş destekleri için taraftara da ayrıca teşekkür etti.