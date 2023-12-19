Ocak ayındaki ara transfer döneminde stoper bölgesine bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, listesine yeni bir isim ekledi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertli takım Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'i stoper adayları arasına ekledi.
32 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Zarko Pelicic, İstanbul'a gelerek transfer için görüşmelerde bulundu.
Atletico Madrid'de bu sezon 12 maçta süre bulan Savic'in İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertli takım Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'i stoper adayları arasına ekledi.
32 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Zarko Pelicic, İstanbul'a gelerek transfer için görüşmelerde bulundu.
Atletico Madrid'de bu sezon 12 maçta süre bulan Savic'in İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.