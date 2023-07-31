Fenerbahçe'de yeni sözleşme!

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile yeniden anlaşma sağladı.
Sloven orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımla 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Miha Zajc, pazartesi akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek ve imzasının ardından takıma katılacak.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında 102 maça çıkan Zajc, 18 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Sloven orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımla 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Miha Zajc, pazartesi akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek ve imzasının ardından takıma katılacak.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında 102 maça çıkan Zajc, 18 gol, 7 asistlik performans sergiledi.