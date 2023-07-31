Fenerbahçe'de yeni sözleşme!

Fenerbahçe, Sloven orta saha Miha Zajc ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yeni sözleşme!
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31 Temmuz 2023 01:50
Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile yeniden anlaşma sağladı.

Sloven orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımla 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Miha Zajc, pazartesi akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek ve imzasının ardından takıma katılacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında 102 maça çıkan Zajc, 18 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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