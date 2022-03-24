Fenerbahçe'de yeni sezonun bankosu Arda Güler

2022-23'ten itibaren alt yapıdan bir oyuncunun 11'de oynama zorunluluğu en çok genç yıldız Arda Güler'e yarayacak. TFF'nin uygulamaya sokacağı yeni kuralla ilgili bilginin paylaşılmasının ardından Arda her gün 1 saat ekstra güç, şut ve uzun top çalışıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yeni sezonun bankosu Arda Güler
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24 Mart 2022 08:42
Futbol Federasyonu'nun uygulamaya soktuğu yeni kural gereği Fenerbahçe'de yeni sezonda ilk 11'in tek değişilmezi Arda Güler olacak. 2022-23 sezonundan itibaren bütün takımlara altyapıdan yetişen en az 1 futbolcuya ilk 11'de oynatma zorunluluğu gelmesi genç yıldız adayının önünü açacak. Öyle ki bu kurala uymayan kulüpler için hükmen yenilgi kararı da verilecek.

EKSTRA ANTRENMAN YAPIYOR

Bu bilginin kendisine verilmesinin ardından Samandıra'da yapılan antrenmanların ardından her gün 1 saat ekstra çalışan, ardından şut ve uzun top idmanı yapan Arda Güler'in, omuzlarına binecek sorumluğun üstesinden gelebilmek için canla başla çalıştığı öğrenildi. Genç oyuncunun güçlenmesi ve gelişmesi adına önümüzdeki 6 aylık sürecin büyük önem taşıdığı belirtilirken kamptaki yüklemeler sonrası çok daha iyi bir Arda Güler'in sahada olması bekleniyor.  

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