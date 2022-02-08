Fenerbahçe'de yeni sezonda yabancı sorunu

Fenerbahçe'de sezon başı yapılan kadro mühendisliği hatası gelecek sezonda etkisini gösterecek. Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanını boşaltma konusunda yoğun mesai harcamak zorunda kalacak.



Gelecek sezon yabancı sayısı 12'ye düşecek. 13 yabancı oyuncusu bulunan sarı-lacivertli takımın Mbwana Samatta, Max Meyer, Mauricio Lemos, Allahyar Sayyadmanesh ve Steven Caulker olmak üzere 5 futbolcusu başka takımlarda kiralık olarak forma giyiyor.



Diego Rossi ve Jose Sosa'yla yeni anlaşma yapılmayacak ve yabancı sayısı 16 olacak.





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