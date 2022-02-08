Fenerbahçe'de yeni sezonda yabancı sorunu

Fenerbahçe'de sezon başı yapılan kadro mühendisliği hatası gelecek sezonda etkisini gösterecek. Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanını boşaltma konusunda yoğun mesai harcamak zorunda kalacak.
Gelecek sezon yabancı sayısı 12'ye düşecek. 13 yabancı oyuncusu bulunan sarı-lacivertli takımın Mbwana Samatta, Max Meyer, Mauricio Lemos, Allahyar Sayyadmanesh ve Steven Caulker olmak üzere 5 futbolcusu başka takımlarda kiralık olarak forma giyiyor.
Diego Rossi ve Jose Sosa'yla yeni anlaşma yapılmayacak ve yabancı sayısı 16 olacak.
Gelecek sezon yabancı sayısı 12'ye düşecek. 13 yabancı oyuncusu bulunan sarı-lacivertli takımın Mbwana Samatta, Max Meyer, Mauricio Lemos, Allahyar Sayyadmanesh ve Steven Caulker olmak üzere 5 futbolcusu başka takımlarda kiralık olarak forma giyiyor.
Diego Rossi ve Jose Sosa'yla yeni anlaşma yapılmayacak ve yabancı sayısı 16 olacak.