Fenerbahçe'de yeni sezonda yabancı sorunu

Fenerbahçe gelecek sezon öncesinde yabancı futbolcu sayısı nedeniyle sorun yaşayabilir.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yeni sezonda yabancı sorunu
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08 Şubat 2022 13:14
Fenerbahçe'de sezon başı yapılan kadro mühendisliği hatası gelecek sezonda etkisini gösterecek. Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanını boşaltma konusunda yoğun mesai harcamak zorunda kalacak.

Gelecek sezon yabancı sayısı 12'ye düşecek. 13 yabancı oyuncusu bulunan sarı-lacivertli takımın Mbwana Samatta, Max Meyer, Mauricio Lemos, Allahyar Sayyadmanesh ve Steven Caulker olmak üzere 5 futbolcusu başka takımlarda kiralık olarak forma giyiyor.

Diego Rossi ve Jose Sosa'yla yeni anlaşma yapılmayacak ve yabancı sayısı 16 olacak.

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