Fenerbahçe'de yeni sayfa açma zamanı

Fenerbahçe, Kadıköy'de Union Saint-Gilloise'yı yenerek yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor.
Avrupa Ligi'nde ilk maçını perşembe akşamı 19.45'te Belçika ekibine karşı oynayacak Fenerbahçe, evindeki bu maçı fırsat olarak görüyor. Jose Mourinho ve oyuncuları, Union Saint-Gilloise karşısında güzel futbol ve iyi bir skorla galip gelerek taraftarlarıyla yeniden kenetlenmek istiyor.
YENİ FORMATTA İLK MAÇ
Geçtiğimiz cumartesi akşamı Galatasaray karşısındaki 3-1'lik yenilgiyle sarsılan tribünler, UEFA Avrupa Ligi'nde de takımlarını yalnız bırakmayacak. Taraftarların büyük bir kısmı derbi yenilgisinin üzüntüsünü taşıyor. Ancak Avrupa Ligi'nde de ilk maç ciddi bir önem taşıyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz turnuvanın yeni formatındaki ilk sınavını evinde, taraftarının önünde verecek.
EVİNDE BAŞARILI
Fenerbahçe, kulüp tarihi boyunca Avrupa Ligi'nde oynadığı iç saha maçlarında başarılı sonuçlar aldı. Bugüne kadar evinde 68 Avrupa Ligi ve eski adıyla UEFA Kupası maçı oynayan sarı-lacivertliler, 37 galibiyet alırken 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 112 gol gönderen Fenerbahçe, 68 gol yedi.
Avrupa Ligi'nde ilk maçını perşembe akşamı 19.45'te Belçika ekibine karşı oynayacak Fenerbahçe, evindeki bu maçı fırsat olarak görüyor. Jose Mourinho ve oyuncuları, Union Saint-Gilloise karşısında güzel futbol ve iyi bir skorla galip gelerek taraftarlarıyla yeniden kenetlenmek istiyor.
YENİ FORMATTA İLK MAÇ
Geçtiğimiz cumartesi akşamı Galatasaray karşısındaki 3-1'lik yenilgiyle sarsılan tribünler, UEFA Avrupa Ligi'nde de takımlarını yalnız bırakmayacak. Taraftarların büyük bir kısmı derbi yenilgisinin üzüntüsünü taşıyor. Ancak Avrupa Ligi'nde de ilk maç ciddi bir önem taşıyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz turnuvanın yeni formatındaki ilk sınavını evinde, taraftarının önünde verecek.
EVİNDE BAŞARILI
Fenerbahçe, kulüp tarihi boyunca Avrupa Ligi'nde oynadığı iç saha maçlarında başarılı sonuçlar aldı. Bugüne kadar evinde 68 Avrupa Ligi ve eski adıyla UEFA Kupası maçı oynayan sarı-lacivertliler, 37 galibiyet alırken 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 112 gol gönderen Fenerbahçe, 68 gol yedi.