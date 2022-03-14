Fenerbahçe'de dün akşam en belirgin değişiklik savunmanın sağında yaşandı. Teknik direktör İsmail Kartal, bu pozisyonu orta saha oyuncusu Ozan Tufan'a emanet etti.



Son haftalarda Samuel'in görev yaptığı sağ bekte sezon içinde Nazım, Ferdi gibi isimleri de oynatan Fenerbahçe 'de İsmail Kartal'ın Ozan hamlesi son derece başarılı gözüktü. Alanyaspor 'un etkili kenar silahlarına geçit vermeyen Ozan zaman zaman hücuma da yaptığı katkılarla hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Kartal'ın da Ozan'ın bu performansından son derece memnun olduğu ifade edildi.







