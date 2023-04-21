Fenerbahçe'de yeni prens Pedro

Fenerbahçe'de sonradan oyuna girdiği Başakşehir maçında attığı 2 golle zaferi getiren Joao Pedro, takımın yeni prensi oldu.



İtalyan oyuncu için sosyal medyada methiyeler dizilirken, kulüpten de Pedro için "Bir geri dönüş hikayesi vardı, gerekeni yaptı" paylaşımı yapıldı.



Ayrıca teknik patron Jorge Jesus'un, moralinin yükselmesini fırsat bilerek 31 yaşındaki Pedro'yu bu haftaki İstanbulspor maçında 11 başlatabileceği ifade edildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ