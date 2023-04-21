Fenerbahçe'de yeni prens Pedro

Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında 2 gol atan Joao Pedro adeta kahraman oldu. Pedro için taraftarlar methiye dizdi. Kulüpten Pedro'lu paylaşımlar yapıldı. İtalyan futbolcu, ilk 11 için göz kırptı...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yeni prens Pedro
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21 Nisan 2023 13:17
Fenerbahçe'de sonradan oyuna girdiği Başakşehir maçında attığı 2 golle zaferi getiren Joao Pedro, takımın yeni prensi oldu.

İtalyan oyuncu için sosyal medyada methiyeler dizilirken, kulüpten de Pedro için "Bir geri dönüş hikayesi vardı, gerekeni yaptı" paylaşımı yapıldı.

Ayrıca teknik patron Jorge Jesus'un, moralinin yükselmesini fırsat bilerek 31 yaşındaki Pedro'yu bu haftaki İstanbulspor maçında 11 başlatabileceği ifade edildi.

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