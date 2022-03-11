Fenerbahçe'de yeni maestro: Arda Güler

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki süper yeteneği Arda Güler, yeni sezonda takımın en önemli silahlarından birisi olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de yeni maestro: Arda Güler
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11 Mart 2022 12:19
Arda Güler
Arda Güler
Fenerbahçe
Yeni sezonda Fenerbahçe'nin en önemli silahlarından birisi Arda Güler olacak. Genç yıldızın sözleşmesi 2025 yılına uzatılacak. Maaşına da ciddi bir iyileştirme yapılacak. Kontrata en az 30 milyon euro serbest kalma maddesi eklenecek.

Bu arada Arda Güler'e Real Madrid ve Ajax'tan transfer teklifi geldiği ancak oyuncu ve ailesinin bu teklifleri geri çevirdiği belirtildi. 17 yaşındaki Arda'nın Fenerbahçe'de gelişimini tamamlayıp, kulübünün de onayı ile Avrupa seçeneğini gelecekte değerlendirmek istediği bildirildi. 

 

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