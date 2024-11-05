Fenerbahçe'de yeni kahraman Amrabat

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Sofyan Amrabat, Trabzonspor karşısında attığı golle taraftarın gönlünde taht kurdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de yeni kahraman Amrabat
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05 Kasım 2024 08:52
Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli transferlerinden biri Sofyan Amrabat olmuştu. Yıldız futbolcu gelir gelmez 11'in değişilmezleri arasına girdi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, her geçen hafta formunu artırdı.

Sofyan Amrabat, Trabzon deplasmanında ise adeta zirve yaptı. Faslı futbolcu, özellikle son bölümde takımı galibiyet için yüklenirken, yaptığı baskı ve doğru bölgede konumlanmasıyla rakibin yarı sahasından çıkamamasında pay sahibi oldu.

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ FETHETTİ

Amrabat, hırsıyla arkadaşlarını ateşledi. Yıldız oyuncu, 90+12. dakikada soldan atak gelişirken ceza sahasına daldı. Filip Kostic'in ortasında, rakibin kendisini bozmaya çalışmasına rağmen harika bir gol atarak adeta, "Şampiyonluk yarışında biz de varız" mesajı verdi. Amrabat bu golüyle, zaten gözüne girdiği 12. adamın gönlünde adeta taht kurdu.

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