Fenerbahçe'de yeni ikili: Sosa - Mert Hakan!

Sakatlıklar nedeniyle Antwerp karşısında zoraki değişikliğe gidecek olan Fenerbahçe'nin orta sahasında görev değişikliği olacak.



Sakatlığı nedeniyle oynamayacak olan Gustavo ile son haftalarda eleştirilen Zajc'ın yerine Sosa-Mert Hakan ikilisi oynayacak.



Geçtiğimiz sezonun son haftalarında da orta sahada bu ikiliye dönen Fenerbahçe, başarılı sonuçlar almıştı. Bu arada Antwerp karşısında 3 kaptan Gustavo, Mesut ve Altay'ın sakatlığı dolayısıyla Sosa, pazubandı koluna takacak.





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