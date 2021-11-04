Fenerbahçe'de yeni ikili: Sosa - Mert Hakan!

Fenerbahçe, Antwerp maçında orta sahasında zorunlu değişikliğe gidecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de yeni ikili: Sosa - Mert Hakan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2021 11:42
Sakatlıklar nedeniyle Antwerp karşısında zoraki değişikliğe gidecek olan Fenerbahçe'nin orta sahasında görev değişikliği olacak.

Sakatlığı nedeniyle oynamayacak olan Gustavo ile son haftalarda eleştirilen Zajc'ın yerine Sosa-Mert Hakan ikilisi oynayacak.

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında da orta sahada bu ikiliye dönen Fenerbahçe, başarılı sonuçlar almıştı. Bu arada Antwerp karşısında 3 kaptan Gustavo, Mesut ve Altay'ın sakatlığı dolayısıyla Sosa, pazubandı koluna takacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.