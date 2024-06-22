Fenerbahçe'de yeni forvet için tarih belli oldu!

Michy Batshuayi'yi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran ve hücum gücünde önemli bir oyuncusunu kaybeden Fenerbahçe'de bu dert edilmiyor... Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda planını belirleyen yönetim Belçikalı forveti elinde tutamasa da öncelikle Edin Dzeko'ya güveniyor.
GOLCÜ TRANSFERİ İÇİN TEMASLAR SÜRECEK
Sarı-lacivertli takımın geçtiğimiz sezonda en önemli skor gücü olan yıldız golcünün takımda kalacağı öğrenildi. Bunun yanında Serdar Dursun'un sözleşmesi sona erse de üçüncü golcü olarak kiralık gönderilen Umut Nayir geri döndü. Bu alternatiflere rağmen yönetim birinci golcü için temaslarını sürdürecek.
MOURİNHO'NUN KARARI
Mourinho'nun öncelikle Dzeko'nun takımda kalmasını istediği ancak birinci golcü olarak daha genç ve güçlü bir ismin alınmasını istediği öğrenildi. Bu doğrultu da listesini belirleyen sarı-lacivertli idareciler özellikle Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından girişimlerini hızlandıracak.
Edin Dzeko gibi dünyaca ünlü bir forvetin yanına yıldız bir ismin alınmasıyla hem yönetimin hem de teknik heyetin forvet hattında yeni sezonda hiçbir sorun yaşanmayacağını düşündüğü öğrenildi.
GOLCÜ TRANSFERİ İÇİN TEMASLAR SÜRECEK
Sarı-lacivertli takımın geçtiğimiz sezonda en önemli skor gücü olan yıldız golcünün takımda kalacağı öğrenildi. Bunun yanında Serdar Dursun'un sözleşmesi sona erse de üçüncü golcü olarak kiralık gönderilen Umut Nayir geri döndü. Bu alternatiflere rağmen yönetim birinci golcü için temaslarını sürdürecek.
MOURİNHO'NUN KARARI
Mourinho'nun öncelikle Dzeko'nun takımda kalmasını istediği ancak birinci golcü olarak daha genç ve güçlü bir ismin alınmasını istediği öğrenildi. Bu doğrultu da listesini belirleyen sarı-lacivertli idareciler özellikle Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından girişimlerini hızlandıracak.
Edin Dzeko gibi dünyaca ünlü bir forvetin yanına yıldız bir ismin alınmasıyla hem yönetimin hem de teknik heyetin forvet hattında yeni sezonda hiçbir sorun yaşanmayacağını düşündüğü öğrenildi.