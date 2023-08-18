Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'de kale kadar orta sahaya yapılacak transferde merakla bekleniyor.
İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Rade Krunic, listenin ilk sırasında yer alıyor. Yönetim de en büyük mesaiyi Boşnak yıldız için harcıyor. Ancak alternatif olarak belirlenen Tanguy Ndombele ve Kelvin Phillips için de temaslar devam ediyor.
Sarı-lacivertliler'in, bu 3 yıldızın dışında orta saha için oluşturulan listeye bir ismi daha eklediği öğrenildi: Boubakary Soumare...
20 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Leicester City, Fransız oyuncu için 2021'de Lille'e 20 milyon Euro bonservis ödemişti. Ancak geçen sezon Premier Lig'e tutunamayan Mavi-Beyazlılar, bu sezon Championship'te (İngiltere 2. Ligi) mücadele ediyor.
Bu nedenle birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Leicester'da Soumare de takımda kalmak istemiyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin, hem 24 yaşındaki yıldızla hem de kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi.
FENERBAHÇE'Yİ SORDU
Takımda kalmak istemediği için ligin ilk iki haftasında kadroya alınmayan Soumare'nin Sarı-Lacivertliler'e transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
Başarılı oyuncunun, Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili olarak eski takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'e sorular sorduğu öne sürüldü. Yönetimin, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro olan Soumare'yi bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'ya kadroya katmak istediği belirtildi.
İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Rade Krunic, listenin ilk sırasında yer alıyor. Yönetim de en büyük mesaiyi Boşnak yıldız için harcıyor. Ancak alternatif olarak belirlenen Tanguy Ndombele ve Kelvin Phillips için de temaslar devam ediyor.
Sarı-lacivertliler'in, bu 3 yıldızın dışında orta saha için oluşturulan listeye bir ismi daha eklediği öğrenildi: Boubakary Soumare...
20 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Leicester City, Fransız oyuncu için 2021'de Lille'e 20 milyon Euro bonservis ödemişti. Ancak geçen sezon Premier Lig'e tutunamayan Mavi-Beyazlılar, bu sezon Championship'te (İngiltere 2. Ligi) mücadele ediyor.
Bu nedenle birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Leicester'da Soumare de takımda kalmak istemiyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin, hem 24 yaşındaki yıldızla hem de kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi.
FENERBAHÇE'Yİ SORDU
Takımda kalmak istemediği için ligin ilk iki haftasında kadroya alınmayan Soumare'nin Sarı-Lacivertliler'e transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
Başarılı oyuncunun, Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili olarak eski takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'e sorular sorduğu öne sürüldü. Yönetimin, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro olan Soumare'yi bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'ya kadroya katmak istediği belirtildi.