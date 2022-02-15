Fenerbahçe'de 'yedek kuvvet' Mesut Özil!

Mesut Özil'in Slavia Prag karşısında yedek kulübesinde olma ihtimali yüksek...



Performansı yetersiz olan Mergim Berisha da yedek soyunacak. Luiz Gustavo'nun da kadroya girse bile kenarda oturması bekleniyor. Tedavilerine devam edilen İrfan Can Kahveci ile Filip Novak ise yine kadroda yer almayacak.



Ayrıca Diego Rossi ile Crespo da UEFA listesinde olmadıkları için forma giyemeyecekler.





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