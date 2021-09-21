Fenerbahçe'de yara sarmak için hedef 3'te 3

Sakatlar yetişmiyor

Stoperde aynı 3'lü devam

Hazırlık maçları, Play-Off ve Süper Lig 'in ilk 3 haftasında fırtına gibi esen Fenerbahçe 'de Sivas beraberliği ile başlayan düşüş sürüyor. Frankfurt maçında zirve yapan futbol Başakşehir maçında yorgunluğa dönüşünce yenilgi kaçınılmaz oldu. Kanarya'da gözler Giresunspor, Hatayspor (D) ve Olimpiakos maçlarına çevrildi. Hedef 3'te 3'le yaraları sarmak.Fenerbahçe'de sakat futbolcular İrfan Can Kahveci, Tisserand, Sosa, Nazım ve Zajc'ın Giresunspor ve Hatayspor maçlarında oynamalarının zor olduğu açıklandı. Sağlık ekibi tarafından tedavileri devam eden oyuncuların hafta içi mesaisini de dinlenerek geçirecekleri kaydedildi.Yaz kampından beri takımı 3'lü savunma sisteminde oynatan teknik direktör Vitor Pereira, bu dizilişten vazgeçmeyi düşünmüyor. Portekizli hoca, Giresunspor mücadelesinde farklı bölgelerde ciddi bir rotasyon yapmaya hazırlanırken, savunmada ise aynı 3'lüyü oynatacak. Tisserand'ın sakatlığında yine Szalai-Serdar Aziz-Min Jae Kim üçlüsü sahada olacak.