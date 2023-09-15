Fenerbahçe'de yabancıların kaderi şekilleniyor

Fenerbahçe'de 6 numara transferinin de gerçekleşmesi beklenirken takımdaki yabancı oyuncuların kaderi belli olacak. İsmail Kartal için oldukça zor bir karar olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de yabancıların kaderi şekilleniyor
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15 Eylül 2023 08:26
Fenerbahçe'de genç oyuncular Omar Fayed ve Jin ho-Jo ile birlikte şu anda 18 yabancı bulunuyor. Bu ikilinin isimlerinin TFF'ye bildirilmesi beklenmiyor. Lincoln'ün de lisansı dondurulacak. Böylece sayı 15'e düşecek.

Sürekli sakatlıklarla boğuşan Luan Peres'in de aynı kaderi yaşaması muhtemel.

Eğer çok istenen 6 numara transferi yapılmazsa, bu şekilde 14 kişilik yabancı kontenjanı kullanılmış olacak.

Ancak bugün beklenen orta saha imzası da gelirse bir ismin daha dışarıda kalması gerekecek. Adaylar King ve Crespo olsa da İsmail Kartal zor bir karar verecek. 



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