Fenerbahçe'de yabancılar için ayrılık vakti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yabancı sınırında yer açmak için bazı oyuncular ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yabancılar için ayrılık vakti
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17 Ocak 2023 09:10
Ara transfer döneminde Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Özellikle yabancı kontejanının dolu olması sebebiyle rahat hareket edilemiyor.

AYRILIKLAR YAŞANABİLİR

Daha Bruma ve Lemos gibi listeye alınamayan futbolcular kenarda bekliyor. Bu nedenle bazı isimlerle vedalaşılması gündemde duruyor. Bilhassa bazı oyuncuların transfer takasında kullanılabileceği ifade ediliyor.

YOĞUN PLANLAMALAR

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve henüz yeni kontrat imzalamayan Miha Zajc, sezon başında kadroya kiralık katılan Gustavo Henrique ve Alioski ile yabancı kontenjanında dışarıda kalan Bruma ve Lemos gibi isimler konusunda hamlelerin gelebileceği vurgulanıyor. Transferde, orta sahada çift yönlü bir oyuncu, yeni bir sol bek, kaleye bir takviye ve kanat forvet olarak oynayabilen bir isim düşünülüyor.



 
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