Fenerbahçe'de yabancılar için ayrılık vakti

Ara transfer döneminde Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Özellikle yabancı kontejanının dolu olması sebebiyle rahat hareket edilemiyor.Daha Bruma ve Lemos gibi listeye alınamayan futbolcular kenarda bekliyor. Bu nedenle bazı isimlerle vedalaşılması gündemde duruyor. Bilhassa bazı oyuncuların transfer takasında kullanılabileceği ifade ediliyor.Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve henüz yeni kontrat imzalamayan Miha Zajc, sezon başında kadroya kiralık katılan Gustavo Henrique ve Alioski ile yabancı kontenjanında dışarıda kalan Bruma ve Lemos gibi isimler konusunda hamlelerin gelebileceği vurgulanıyor. Transferde, orta sahada çift yönlü bir oyuncu, yeni bir sol bek, kaleye bir takviye ve kanat forvet olarak oynayabilen bir isim düşünülüyor.