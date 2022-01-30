Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı krizi!

Ekonomik olarak çok da rahat olmayan Fenerbahçe, şartların daha da zorlu olduğu ara transfer döneminde takviye çabasında. Ancak bütün bunlar yetmezmiş gibi sarı lacivertlilerin yabancı kontenjanı dolu, lejyonerlerden kimse de ayrılmak istemiyor. Fenerbahçe, öncelikle sol bek, mümkünse de bir golcü için uğraşıyor. Amaç yeni transferleri UEFA listelerinin son günü olan 2 Şubat'a yetiştirmek. Ancak anlaşma gerçekleşse bile yenilerin imzası için yer açmak gerekiyor. Meyer, Tisserand başta olmak üzere gönderilmek istenen isimler ayrılığa yanaşmıyor.



SOL BEK HAZIR AMA...



Başkan Ali Koç ve Selahattin Baki, operasyonu tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Reims'le anlaşan Fenerbahçe, Fransız ekibinin sol beki Ghislain Konan'la masada. Afrika Kupası'nda prim yapan 26 yaşındaki Fildişili, İngiltere'den talipleri olmasına rağmen Kadıköy'e çok yakın. Her türlü ihtimali göz önünde bulunduran yönetim, Borussia Dortmund'dan 28 yaşındaki Niko Schulz'la da dirsek temasını sürdürüyor. Yerli sol bek adayları içinde ibre Eren Elmalı'ya döndü. Fenerbahçe, bir yabancı, bir yerliyle sol bek transferini kapatacak.



DERT OLMAYA GELMİŞ MEYER!



Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Max Meyer, şimdi de gitmek istemeyerek transferi baltalıyor. Meyer gibi kalmakta direnen bir isim de Tisserand. Transfer için kontenjanda yer açmak mecburiyetinde olan sarı lacivertliler, en kötü ihtimalle sözleşme fesih işlemine başvuracak.



