Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı kararı

Fenerbahçe'de yönetim kontenjanda yer açmak için bir ismi feda edecek. Crespo'nun ayrılığının ardından İsmail Kartal'ın vereceği karar belli oldu.
RYAN KENT FEDA EDİLECEK
Ara transfer döneminde eksik bölgelere önemli hamleler yapan Fenerbahçe'de yönetim şimdi de yabancı kontenjanında yer açmak için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli takımda bir ismin dışarıda kalacağı, bu futbolcu için en güçlü adayın ise Ryan Kent olduğu bildirildi.
Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ancak önce İrfan Can Kahveci'nin, ardından da Cengiz Ünder'in başarılı performanslarının ardından sağ kanatta üçüncü alternatif olan tecrübeli futbolcu birçok talibi olmasına rağmen ayrılmak istememiş, özellikle Lazio'nun teklifini de reddetmişti.
DİĞER ADAY ZAJC
Kent gibi Miha Zajc da dışarıda kalacak isimler listesine girse de Crespo'nun ayrılığının ardından merkez orta sahada sıkıntı yaşanabileceğini düşünen İsmail Kartal, yönetimden onun kalmasını istedi. Ryan Kent, Trendyol Süper Ligi'nde 7, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 8 maçta şans bulurken, bir gol, bir asist katkısı verdi.
RYAN KENT FEDA EDİLECEK
Ara transfer döneminde eksik bölgelere önemli hamleler yapan Fenerbahçe'de yönetim şimdi de yabancı kontenjanında yer açmak için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli takımda bir ismin dışarıda kalacağı, bu futbolcu için en güçlü adayın ise Ryan Kent olduğu bildirildi.
Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen ancak önce İrfan Can Kahveci'nin, ardından da Cengiz Ünder'in başarılı performanslarının ardından sağ kanatta üçüncü alternatif olan tecrübeli futbolcu birçok talibi olmasına rağmen ayrılmak istememiş, özellikle Lazio'nun teklifini de reddetmişti.
DİĞER ADAY ZAJC
Kent gibi Miha Zajc da dışarıda kalacak isimler listesine girse de Crespo'nun ayrılığının ardından merkez orta sahada sıkıntı yaşanabileceğini düşünen İsmail Kartal, yönetimden onun kalmasını istedi. Ryan Kent, Trendyol Süper Ligi'nde 7, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 8 maçta şans bulurken, bir gol, bir asist katkısı verdi.