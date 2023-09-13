Fenerbahçe'de yabancı çıkmazı!

Fenerbahçe ön libero transferi yaparsa yabancı sayısı 16 olacak. Luan Peres'in sözleşmesi dondurulacak olsa da 1 yabancı fazlalığı söz konusu. Fenerbahçe; Crespo, King ve Kent'ten birini ya gönderecek ya da sözleşmesini donduracak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de yabancı çıkmazı!
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13 Eylül 2023 08:56
Ön libero mevkine transfer yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı problem olacak gibi görünüyor. Zira Sarı-Lacivertliler orta sahaya bir takviye daha yapması durumunda kadrosundaki yabancı futbolcu sayısı 16 olacak.

Bu TFF'nin izin verdiği sayıdan 2 fazla. Luan Peres'in sözleşmesinin dondurulması büyük ihtimal. Bu gerçekleşirse bile Fenerbahçe'de 1 yabancı futbolcu fazla olacak. Bu duruma çözüm bulmaya çalışan Sarı-Lacivertli kurmaylar bu ismi tespit etmek için çalışmalara başlamış durumda.



F.BAHÇE 2 GÜN İÇİNDE KARAR VERMEK ZORUNDA

Adaylar arasında Miguel Crespo, Ryan Kent ve Joshua King isimleri öne çıkıyor. Miguel Crespo'nun başka bir takıma kiralık oharak gönderilmesi geçtiğimiz günlerde söz konusu olmuş ancek bu girişimden bir sonuç alınamamıştı. Ancak her koşulda Fenerbahçe bunun kararını 2 gün içinde vermek ve uygulamak zorunda.

EN GÜÇLÜ ADAY CRESPO

Miguel Crespo adaylar arasında gönderilme ya da sözleşmesi dondurulma ihtimali en yüksek oyuncu olarak dikkat çekiyor.  

 
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