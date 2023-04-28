Fenerbahçe'de ya tamam ya devam maçı!

Süper Lig'de İstanbulspor beraberliğiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe gözünü hafta sonuna çevirdi. Cuma akşamı Sivasspor deplasmanına çıkacak sarı-lacivertliler, buradan mutlaka 3 puan çıkarmak zorunda. Son derece zor geçmesi beklenen mücadeleyi kazanmak yeterli olmayacak. Jorge Jesus ve ekibi, pazar günkü Beşiktaş-Galatasaray derbisinden en avantajlı skorun çıkmasını bekleyecek.Zira şu anda Fenerbahçe bir yandan lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı kapatmayı hedefliyor, diğer taraftan ise 2. sırayı koruyup Beşiktaş'a yakalanmamayı istiyor.Bu sebeple bu hafta Fenerbahçe için sezonun en kritik haftası olacak. Sivasspor deplasmanında gelecek bir beraberlik dahi sarı-lacivertlilerin işini zora sokacak. Özellikle iki kez öne geçmesine rağmen 3-3 berabere bitirdiği İstanbulspor maçından sonra kredilerini tamamen tüketen sarı-lacivertliler, bu haftayı da karlı kapatamazsa zirve şansını epeyce zorlaştıracak. Öte yandan Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında şansı pek tutmuyor. Sivas'taki son galibiyetini 2017-18 sezonunda 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 5 maçta 2 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Jorge Jesus ve takımı, Sivas'ta 5 günde iki maça çıkacak. Ligde 32. hafta mücadelesi, 3 Mayıs Çarşamba günü de Türkiye Kupası yarı final ilk maçı oynanacak.Jorge Jesus ve ekibi, Sivasspor önünde 3 puan hedefliyor. Beşiktaş-Galatasaray maçının olduğu haftada hem avantajın kullanılması hem de geçen haftaki kaybın telafisi hedefleniyor.