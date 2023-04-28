Fenerbahçe'de ya tamam ya devam maçı!

Süper Lig'de İstanbulspor beraberliğiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe gözünü hafta sonuna çevirdi. Cuma akşamı Sivasspor deplasmanına çıkacak sarı-lacivertliler, buradan mutlaka 3 puan çıkarmak zorunda. Son derece zor geçmesi beklenen mücadeleyi kazanmak yeterli olmayacak. Jorge Jesus ve ekibi, pazar günkü Beşiktaş-Galatasaray derbisinden en avantajlı skorun çıkmasını bekleyecek.
Zira şu anda Fenerbahçe bir yandan lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı kapatmayı hedefliyor, diğer taraftan ise 2. sırayı koruyup Beşiktaş'a yakalanmamayı istiyor.
KADER HAFTASI
Bu sebeple bu hafta Fenerbahçe için sezonun en kritik haftası olacak. Sivasspor deplasmanında gelecek bir beraberlik dahi sarı-lacivertlilerin işini zora sokacak. Özellikle iki kez öne geçmesine rağmen 3-3 berabere bitirdiği İstanbulspor maçından sonra kredilerini tamamen tüketen sarı-lacivertliler, bu haftayı da karlı kapatamazsa zirve şansını epeyce zorlaştıracak. Öte yandan Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında şansı pek tutmuyor. Sivas'taki son galibiyetini 2017-18 sezonunda 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 5 maçta 2 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Jorge Jesus ve takımı, Sivas'ta 5 günde iki maça çıkacak. Ligde 32. hafta mücadelesi, 3 Mayıs Çarşamba günü de Türkiye Kupası yarı final ilk maçı oynanacak.
Jorge Jesus ve ekibi, Sivasspor önünde 3 puan hedefliyor. Beşiktaş-Galatasaray maçının olduğu haftada hem avantajın kullanılması hem de geçen haftaki kaybın telafisi hedefleniyor.
Zira şu anda Fenerbahçe bir yandan lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı kapatmayı hedefliyor, diğer taraftan ise 2. sırayı koruyup Beşiktaş'a yakalanmamayı istiyor.
KADER HAFTASI
Bu sebeple bu hafta Fenerbahçe için sezonun en kritik haftası olacak. Sivasspor deplasmanında gelecek bir beraberlik dahi sarı-lacivertlilerin işini zora sokacak. Özellikle iki kez öne geçmesine rağmen 3-3 berabere bitirdiği İstanbulspor maçından sonra kredilerini tamamen tüketen sarı-lacivertliler, bu haftayı da karlı kapatamazsa zirve şansını epeyce zorlaştıracak. Öte yandan Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında şansı pek tutmuyor. Sivas'taki son galibiyetini 2017-18 sezonunda 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 5 maçta 2 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Jorge Jesus ve takımı, Sivas'ta 5 günde iki maça çıkacak. Ligde 32. hafta mücadelesi, 3 Mayıs Çarşamba günü de Türkiye Kupası yarı final ilk maçı oynanacak.
Jorge Jesus ve ekibi, Sivasspor önünde 3 puan hedefliyor. Beşiktaş-Galatasaray maçının olduğu haftada hem avantajın kullanılması hem de geçen haftaki kaybın telafisi hedefleniyor.