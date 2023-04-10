Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın hemen başında bir gol iptal edildi.



Fenerbahçe, maçın 4. dakikasında Atilla Szalai'nin ortasında, Willian Arao'nun kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak maçın orta hakemi Abdulkadir Bitigen, hava topu mücadelesinde faul olduğu gerekçesiyle bu golü iptal etti.



Sarı-lacivertliler futbolcular, pozisyonda faul olmadığını belirttiler ama sonuç değişmedi.





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