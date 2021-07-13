Fenerbahçe'de Volkan Demirel ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Ali Koç birlikte basın toplantısı düzenleyecek.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Volkan Demirel ayrılıyor mu?
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13 Temmuz 2021 18:39
Fenerbahçe, başkan Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'in yarın 11:15'te birlikte basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yardımcı Antrenörümüz Volkan Demirel, yarın (Çarşamba) saat 11.15'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenleyeceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

A Spor'un iddiasına göreayrılık kararı alan Volkan Demirel, Ali Koç ile birlikte basın toplantısında kararını duyuracak.




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