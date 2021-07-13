Fenerbahçe'de Volkan Demirel ayrılıyor mu?

Selahattin Baki: "Volkan Demirel'in sportif direktör olması gibi bir durum yok." pic.twitter.com/ehfOJOnmRd



— Sporx (@sporx) July 13, 2021

Fenerbahçe, başkan Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'in yarın 11:15'te birlikte basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yardımcı Antrenörümüz Volkan Demirel, yarın (Çarşamba) saat 11.15'te Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenleyeceklerdir." ifadeleri kullanıldı.ayrılık kararı alan Volkan Demirel, Ali Koç ile birlikte basın toplantısında kararını duyuracak.