Fenerbahçe'de Vitor Pereira tepkisi

3 YILDA 300 GÜN HOCASIZ KALDI

Fenerbahçe için Vitor Pereira doğru karar mı? 🤔



— Sporx (@sporx) July 2, 2021

Fenerbahçe'de yaklaşık 30 teknik adamın adının geçmesinin ardından eski teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve getirilmesi taraftarları tatmin etmedi.Fenerbahçe'de görevde olduğu 3 sezonda 7 teknik adam ile çalışan ve 52 transfer yapan başkan Ali Koç'un dünyaca ünlü bir teknik adamı getirmesini isteyen taraftarlar tepkilerini gösterdi.Bazı taraftarlar, sosyal medyada isyan ederken, Ali Koç ve yönetimine ağır eleştiriler getirdiler. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Sen benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi hala anlayamamışsın" sözü üzerinden tepkilerini dile getiren taraftarlar, Pereira tercihinin yanlış olduğunu vurguladılar.Öte yandan kulüp başkanlığında 1122 gün geçiren Koç'un döneminde Fenerbahçe tam 300 gün hocasız kalmasıyla dikkat çekiyor. Bu da üç yıllık dönemin 10 ayına denk geliyor.94 gün önce Erol Bulut'ta yollarını ayıran, sonrasında Emre Belözoğlu ile idare eden sarı lacivertliler 100 günlük arayış sonrasında Vitor Pereira'da karar kıldı.