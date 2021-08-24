Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı!

Süper Lig'de Antalyaspor'u da yenerek 2'de 2 yapan F.Bahçe'de yüzler gülüyor... Takımı kısa sürede ritme sokan Vitor Pereira alkışlanıyor. Fenerbahçe'de 3-4-3 sistemi benimsendi, savunma oturdu, takım ruhu geri geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı!
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24 Ağustos 2021 12:07
Fenerbahçe'de bahar havası... Süper Lig'de Antalya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan camiada büyük sevinç yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, 2009/10'dan bu yana ilk kez ligde çıktığı ilk iki maçı gol yemeden kazanırken, ortaya koyduğu mücadele, oyun disiplini ve kazanma arzusuyla tam not aldı. Başta forvet olmak üzere önemli eksiklerine rağmen sahada pes etmeyen, 90 dakika galibiyet için saldıran Kanarya, taraftarına 'İşte bu' dedirtti.

Başarının mimarı olarak ise Pereira gösteriliyor. İkinci kez göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı kısa sürede 3-4-3 sistemini takıma yerleştirirken, aksayan savunmayı oturttu. Takım ruhunu geri getirdi. Helsinki ve Antalya maçlarındaki oyuncu değişiklikleriyle alkış aldı. İlk 2 haftadaki görüntü camiayı, forvet ve diğer transferlerin tamamlanması, sakatların dönmesiyle şampiyonluk özleminin bu yıl biteceği konusunda umutlandırdı. 

 



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