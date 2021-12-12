Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın sistem karmaşası

Fenerbahçe ligde zorlu Gaziantep deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesi Vitor Pereira'nın koltuğu halen sağlam değil. Galatasaray derbisi kazanılsa da devamında alınan sonuçlar bu galibiyeti çok fazla desteklemedi.



Sadece sonuçlar değil oynanan oyunun fazla güven vermemesi de etkili oldu. Ancak esas etken sistemin de sürekli değişmesi belirsizliğe yol açıyor. Derbiden sonra sarı-lacivertliler sadece tam olarak oyun ve kadro istikrarı sağlayamayan Ç.Rizespor'u mağlup etti.



Maç öncesi en çok merak edilen konuların başında Vitor Pereira'nın sahaya çıkacağı sistem geliyor. Derbi öncesi başkan Ali Koç'un müdahalesi ile Pereira sürekli sahaya sürdüğü 3'lü sistemden vazgeçmişti. Ancak son dönemde yine eskiye döndü. Olympiakos maçının son bölümünde bu sisteme dönen sarı-lacivertliler kalesinde golü gördü. Göztepe maçında 4'lü sistemle sahada olan takım 48. dakikada beraberliği yakalasa da Vitor Pereira'nın en kritik anda İrfan Can'ı oyundan alması sonrası maçı kazanma şansını büyük ölçüde yitirdi. Ligin son sırasında bulunan Ç.Rizespor'a karşı 3'lü savunmada hatalar yapıldı. Umar Aminu'nun bomboş kaldığı iki net fırsat söz konusu oldu. E.Frankfurt maçında 3'lü sistemle sahaya çıkan Fenerbahçe'de defanstaki boşluklar yine dikkat çekti. Bu nedenle zorlu Gaziantep maçı öncesi Pereira'nın hangi sistemle sahaya çıkacağı merak ediliyor. Özellikle 3'lü düzenle çıkılması halinde savunma zaafı oluşacağı endişesi var. Henüz net kararını vermemiş olsa da Portekizli teknik adamın Galatasaray, Göztepe ve Olympiakos maçlarının başlangıcında olduğu gibi 4'lü savunma hattı ile sahada olması daha yüksek ihtimal.



Derbiye saklanıyor



Sarı-lacivertliler Gaziantep deplasmanından döndükten sonra 19 Aralık Pazar günü Beşiktaş derbisine çıkacak. Fenerbahçe için büyük önem taşıyan bu maçta cezası bitecek olan İrfan Can takımdaki yerini alacak. Ayrıca bireysel çalışmalara başlayan Mert Hakan'ın maça yetişmesi için acele edilmeyeceği öğrenildi.



Oyunu iki yönlü oynayan Mert Hakan'ın derbide tam kapasite ile sahada olması için tedavi ve çalışma programı sürüyor. Benzer şekilde Valencia için de aynı durum geçerli. Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş derbisinde kadroda yer alması için çalışmalar sürüyor.





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