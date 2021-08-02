Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın mutlaka transfer istediği 3 bölge!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sezonun başlamasına kısa bir süre kala ilk 11'inin 9'unu belirledi.



Buna göre Kalede Altay Bayındır, savunmada Szalai ve Tisserand, orta sahada Miha Zajc, Gustavo, Osayi Samuel, Mesut Özil, hücum üçlüsünde Pelkas ve Ferdi Kadıoğlu'nun yeri garanti gibi.



Portekizli teknik direktör sol stoper ve forvet mevkilerinde ise henüz kararını vermiş değil. Pereira sol bek Novak'ı sol stoper olarak oynatmayı planlıyor, forvette ise Valencia bir adım önde gözüküyor.



ÜÇ TRANSFER YAPILACAK



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, stoper, sol kanat ve forvet hattına transfer yapılmasıyla kafasındaki takımı kuracak ve oynatmak istediği yeni sistemi kusursuz hale getirecek.



Deneyimli çalıştırıcı savunmada elinde çok fazla oyuncu seçeneği olmasına rağmen stoper hattına oyunu geriden kuracak ve ayağı düzgün bir stoper transferi yapılmasını istiyor. Pereira, takımına 3-4-3 oyun sistemini ezberletmeye de çalışıyor.



