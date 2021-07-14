Fenerbahçe'de Vitor Pereira hata istemiyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine yeniden gelen Vitor Pereira bu kez işi sıkı tutuyor. Portekizli teknik adam kafasındaki oyun planını oyuncularına birebir şekilde anlatıyor ve sahaya yansımasını istiyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira hata istemiyor
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14 Temmuz 2021 11:29
Topuk Yaylası'nda günde çift idman yapan Fenerbahçe , dünü tek çalışmayla tamamladı. Buna rağmen Vitor Pereira, temposu yüksek bir çalışma programı hazırlayarak yine öğrencilerini fazlasıyla yordu.

Portekizli teknik adam, antrenman sırasında sık sık çalışmayı durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu, hatalarını gösterdi. Başarılı çalıştırıcı ayrıca istediklerini harfiyen yerine getiren öğrencilerini de tebrik etti.

Pereira, 15 Temmuz Perşembe günü Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile oynayacakları ilk hazırlık maçından itibaren, çalıştıkları her şeyi sahada görmek istediğini futbolcularına iletti. 


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