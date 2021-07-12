Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası

Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de taktik antrenmanlar hızlandı. Vitor Pereira hedeflediği sistemi takımına adeta ezberletiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira fırtınası
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12 Temmuz 2021 11:51
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylasında sürdüren Fenerbahçe 'de taktik antrenmanlar hızlandı. Teknik Direktör Vitor Pereira hedeflediği sistemi takımına adeta ezberletiyor. Tecrübeli teknik adam çok koşan, rakiplerine baskı kuran ama bir yandan da akılcı oyundan ödün vermeyen Fenerbahçe'nin temellerini atıyor.

Pereira takımı ile yaptığı toplantılarda savunma veya hücumda aynı şekilde birlikte hareket eden bir takım olgusu kurmayı anlatıyor. Herhangi bir oyuncunun bireysel kuracağı baskı veya performansın takım arkadaşları tarafından desteklemediği sürece sonuçsuz kalacağının altını çizen Vitor Pereira, yardımlaşmanın ve takım oyunun gereksiniminden bahsediyor.

Günde çift antrenmanla konsantrasyon ve ciddiyetle yeni sezona hazılanana takımı taraftarı da asla yalnız bırakmıyor. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın talimatı ile tesise alınan sarı lacivertli taraftarlar, çalışma bitene kadar oyuncuların konsantrasyonunu bozmadan idmanı izliyorlar. Antrenman biter bitmez oyuncu grubu ve teknik heyet de alkışlarla taraftara teşekkür ediyorlar.



 

 


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