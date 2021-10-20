Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan 6 yıl sonra aynı tarife!

İLK SEZONUNU 2. SIRADA BİTİRMİŞTİ

Fenerbahçe Yönetimi uzun süren arayışlar sonrasında teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı oturtmuş, Portekizli hoca, "Yarım kalan işi tamamlamaya geldim" demişti. Ancak iki sezonun ilk 9 haftası karşılaştırıldığında arada büyük bir fark yok.2015-16 sezonunda 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puan toplamış, 22 puanlı lider Beşiktaş ve 18 puanlı Galatasaray'ın ardından averajla 3. sırada yer almıştı.Pereira'nın Fenerbahçe'si 14 gol atmış, 7 gol yemişti. Kanarya ilk 9 haftada iki derbi oynamış, Beşiktaş'a 3-2 yenilirken G.Saray ile 1-1 berabere kalmıştı.Bu sezona bakıldığında Kanarya, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puan topladı, 9. haftayı 21 puanlı lider Trabzonspor'un ardından averajla 3. sırada tamamladı. Hatayspor artı 7 gol averajıyla F.Bahçe'yi geçti.Sarı-Lacivertliler bu maçlarda 13 gol atıp, 9 gol yedi. Pereira ilk döneminde 3, 4 ve 5. haftayı lider kapatmış, 13. haftada yeniden zirveye çıkmıştı.Ancak 14. haftada koltuğu verdiği Beşiktaş'ı sezon sonuna kadar geçemeyip, 74 puanla liderin 5 puan gerisinde ikinci olmuştu. En yakın takipçisi 3. Konyaspor'a ise 8 puan fark atmıştı.