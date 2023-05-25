Fenerbahçe'de vefat eden 'Puşkaş' lakaplı Ergun Öztuna için tören düzenlendi



Fenerbahçe , vefat eden eski futbolcusu Ergun Öztuna için tören düzenledi.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Kızılhan, yöneticiler Bekir İrdem, Simla Türker Beyazıt, Can Gebetaş, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar katıldı.Öztuna ailesinin de katılım sağladığı törende, Ergun Öztuna'nın eski futbolcu arkadaşları Ogün Altıparmak ve Selim Soydan da hazır bulundu.Burada bir konuşma yapan Burak Kızılhan, Ergun Öztuna'nın hem futbolculuk hem antrenörlük başarılarıyla Fenerbahçe tarihine adını yazdırmış çok önemli bir isim olduğunu belirterek, "1957'de İstanbul Ligi'nde takımımıza şampiyonluğu getiren üçüncü golü atmıştı. Fenerbahçeli olmak herkese nasip olmayacak bir değerdir. Fenerbahçe, kulübe hizmet vermiş değerlerini her zaman yaşatır ve yüceltir. Puşkaş Ergun da bu değerlerimizden biri olarak unutulmazlarımız arasındaki yerini almış oldu." dedi.